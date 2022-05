Johnny Depp accusé par Amber Heard d'avoir violenté Kate Moss : la mannequin dément et défend l'acteur

C'est le 11 avril 2022 que le procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard a débuté en Virginie aux USA. Dans cette affaire, l'ancienne star de Pirates des Caraïbes poursuit son ex-femme pour diffamation après que celle-ci l'a accusé de violences conjugales dans un article publié en 2018.

Johnny Depp violent avec Kate Moss dans les années 90 ?

Et alors que l'acteur a dévoilé ses nombreuses preuves pour démontrer qu'il était en réalité la victime de telles violences durant leur relation, la comédienne d'Aquaman a de son côté profité de son passage à la barre au début du mois de mai pour tenter de faire passer son ex-conjoint pour un monstre incapable de contenir sa violence.

A cette occasion, elle a notamment assuré que Johnny Depp, dans un supposé excès de folie, aurait été tout proche de pousser sa soeur du haut des escaliers en 2015. Une situation qui l'aurait à l'époque motivée à attaquer le comédien pour défendre Whitney Henriquez, de peur qu'il ne répète une autre histoire. "Whitney était de dos par rapport aux escaliers et Johnny s'était approché d'elle. Je n'ai pas hésité, je n'ai pas attendu. Dans ma tête, j'ai directement repensé à l'affaire de Kate Moss et les escaliers", avait-elle déclaré. Sous-entendu ? L'acteur, qui était en couple avec l'ex-mannequin entre 1994 et 1998, aurait déjà été responsable d'un tel acte à son encontre.

La mannequin dément et défend l'acteur

Le problème ? Alors que Jennifer Howell - ancienne amie de la soeur d'Amber Heard, a laissé entendre cette semaine, durant son témoignage, que l'histoire entre Whitney et Johnny serait en réalité un mensonge, c'est Kate Moss qui vient aujourd'hui, mercredi 25 mai 2022, de rassurer le public vis-à-vis du comportement de l'acteur : non, il n'a jamais tenté de l'attaquer dans un quelconque élan de colère.

Invitée à revenir sur ce fameux incident qui a eu lieu en Jamaïque à la fin des années 90, la célèbre icône de Calvin Klein a défendu la star en clarifiant la situation : "Nous quittions la chambre d'hôtel et Johnny était sorti avant moi et il y avait une tempête [dehors]. Et alors que je suis sortie de la chambre, j'ai glissé dans les escaliers et je me suis blessée au dos."

Puis, elle l'a précisé, Johnny Depp s'était alors comporté de façon exemplaire pour la secourir, "J'ai crié parce que je ne comprenais pas ce qu'il venait de se passer et j'avais mal. Et il a alors accouru pour m'aider et m'a ramenée dans la chambre afin de me soigner." Enfin, elle l'a assuré, l'acteur n'a jamais eu le moindre geste déplacé durant leurs 4 années de relation, "Non. Il ne m'a jamais poussée, tapée ou jetée à travers des escaliers".

Un témoignage important qui a donc permis aux avocats de Johnny Depp d'effacer le moindre doute lancé par Amber Heard, mais également de prouver une nouvelle fois que l'acteur n'a jamais eu de problèmes relationnels avec ses anciennes compagnes.