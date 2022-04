Johnny Depp : 6 phrases choc de son témoignage contre Amber Heard

Johnny Depp et Amber Heard ont passé plus de temps à se faire la guerre au tribunal que mariés... Depuis leur séparation en 2016 après un an de mariage, les deux acteurs s'accusent mutuellement de violences et cette affaire est loin d'être terminée. Après sa défaite contre le journal The Sun qui l'avait qualifié que "frappeur de femmes", décision de justice qui lui a fait perdre son rôle dans la saga Les Animaux Fantastiques, l'acteur de 58 ans poursuit son ancienne compagne en diffamation : il lui réclame 50 millions d'euros pour un article du Huffington Post dans lequel elle s'était présentée comme victime de violences conjugales.

Le procès s'est ouvert en Virginie et les déclarations choc pleuvent depuis : Amber Heard a accusé son ex-mari de viol et d'anciens textos macabres de Johnny Depp sont remontés à la surface. Ce mardi 19 avril, c'est l'acteur qui était appelé à témoigner et à dire sa vérité.