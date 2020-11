Jingle Jangle (Netflix) : Madalen Mills heureuse d'être confinée... avec son chat

Un début de carrière mouvementé

L'actrice Madalen Mills est parfaite à l'écran, mais Jingle Jangle - le nouveau film de Noël de Netflix, est pourtant son tout premier rôle. La preuve d'un talent unique, même si, comme elle l'a confié à 20min.ch, sa carrière n'a pas attendu de rencontrer la plateforme de streaming pour débuter, "J'ai joué dans la comédie musicale "School of Rock" (Rock Academy en VF, ndlr) à Broadway, durant la période des fêtes de fin d'année trois ans de suite avant d'être choisie pour Jingle Jangle".

Une expérience incroyable pour la jeune fille, qui lui permet aujourd'hui... de ne pas se plaindre du confinement. "Cela fait trois ans que je voyage pour ma carrière avec maman de New York à Londres en passant par Atlanta, je n'ai pas vraiment de maison. Donc je suis contente d'être en famille depuis plusieurs mois" a-t-elle ainsi confié. Et visiblement, alors même que Thanksgiving n'a pas encore été célébré aux USA, Madalen Mills a déjà hâte d'être à Noël pour rattraper ce qu'elle n'a pu vivre à cause de ses récents projets, "Je suis en Caroline du Nord chez mes grands-parents paternels. Nous avons commencé à décorer la maison."

Le soutien d'un chat

Mais au fait, à quoi ressemble le quotidien d'une comédienne lors d'un confinement ? Madalen Mills passe-t-elle elle aussi son temps sur Netflix à regarder des films de Noël et binge-watcher des séries ? Pas vraiment. A en croire ses propos, elle profite principalement de son temps libre pour... chouchouter son chat : "Je suis confinée avec mes proches et mon chat, Gabbee, que j'adore, donc je tiens plutôt bien le coup (rires). En fait, mon chat m'aide à supporter le confinement."

En même temps, c'est vrai qu'il est mignon ce chat ! Et il possède même son propre compte Insta...