Jessica Thivenin : poitrine, menton, fesses... la vraie liste de ses chirurgies esthétiques, "J'ai tout refait de la tête aux pieds !"

"Autant vous dire que le jour où je ne serai plus sur cette Terre, il ne va rester que du plastique" s'amuse même Jessica qui a aussi dévoilé que sa première opération était une augmentation mammaire, faite après sa première participation aux Marseillais. "J'étais grande et fine, une planche à repasser. Oui, je complexais et je n'avais pas l'argent avant pour le faire. Quand j'ai fait ma première télé-réalité et que j'ai remporté mes petits sous, forcément j'avais envie d'enlever ce complexe. Je l'ai fait et je ne regrette pas" confie-t-elle.