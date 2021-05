Jessica Thivenin en pleurs à cause des fans intrusifs : "Je peux perdre ma fille à tout moment"

Alors que Jessica Thivenin et Thibault Garcia ne devaient rester en France que quelques semaines, ils ont dû retarder leur retour à Dubaï suite à une hospitalisation en urgence de la jeune maman, enceinte de son deuxième enfant, une petite fille. Jessica a désormais pour obligation de rester alitée pour éviter de nouvelles complications dans sa grossesse, mais il lui est difficile de se reposer avec des fans très intrusifs qui sonnent tard le soir chez elle.

Jessica Thivenin en larmes à cause de fans

L'influenceuse est d'ailleurs repartie à l'hôpital après une soirée difficile à cause d'intrus. Une fois Jessica Thivenin de retour dans sa maison avec Thibault Garcia, ces personnes sont revenues les déranger. À bout, l'ex-candidate des Marseillais à Dubaï n'a pu retenir ses larmes sur les réseaux sociaux : "Je suis tellement fatiguée. Je n'ai pas dormi de la nuit, je n'ai que des contractions (...) Je suis rentrée de l'hôpital pour me reposer chez moi parce que j'y suis mieux, mais au final, je suis hyper contrariée parce que ça continue."

Jessica a ensuite confié : "Des parents qui déposent leurs petites filles avant de se garer un peu plus bas. Elles sonnent, elles filment et après, elles partent en courant quand Thibault arrive. Ça me déprime, ça me contrarie tellement (...) C'est pas possible en fait. Je l'ai demandé gentiment, il faut faire quoi ? (...) C'est chiant, les gens ne respectent rien. J'ai envie d'être chez moi à Dubaï, mais je suis bloquée ici. J'ai envie d'être tranquille."

"Je trouve ça fou que les gens s'en battent les coui*les que je puisse perdre ma fille à tout moment. Ce n'est pas possible, ils ont quoi dans la tête. En fait, on est des animaux parce qu'on est connu. On n'a pas le droit d'avoir des moments difficiles. Le pire c'est que certains répondent à Thibault : 'Il ne fallait pas être connu. Vous l'avez cherché aussi'.", conclut la maman de Maylone.

"À partir de maintenant, ça sera la police à chaque fois"

De son côté, Thibault Garcia n'a pas hésité à balancer le visage des deux fans en question sur les réseaux avant de révéler qu'il a retrouvé leurs coordonnées pour les transmettre à la police : "À partir de maintenant, ça sera la police à chaque fois, pour tous (...) Certains nous disent de mettre des gardes, mais on est des gens comme vous. On est personne pour prétendre avoir un garde devant chez nous. On est des gens normaux sauf qu'on a fait de la télé, mais sinon, je vous jure qu'on est pareil (...) Mesdemoiselles, vous allez recevoir un petit courrier à la maison. Il faut respecter les gens quand même."