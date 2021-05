Jessica Thivenin de retour à l'hôpital après une soirée difficile avec des fans : sa mise en garde

Enceinte de son deuxième enfant, une petite fille, avec Thibault Garcia, Jessica Thivenin traverse une nouvelle grossesse compliquée qui lui a valu une hospitalisation en urgence la semaine dernière. Elle est restée sous surveillance quelques jours avant de pouvoir rentrer dans sa maison en France retrouver sa petite famille. Jessica a donc obligatoirement besoin de repos, mais pas facile d'être tranquille quand des fans viennent sonner chez elle à une heure loin d'être raisonnable.

"Ça a déclenché des contractions à ma femme"

Le 25 mai 2021, Thibault Garcia et l'ex-candidate des Marseillais à Dubaï ont vécu une soirée mouvementée à cause de certaines personnes intrusives : "C'est très gentil de votre part de nous aimer mais s'il vous plaît, il est un peu tard. Ma femme comme vous le savez a des complications donc on a envie d'être tranquilles le soir. Maylone dort en plus. Ça sonne à la maison, ça fait quatre fois. S'il vous plaît, si vous pouvez juste nous respecter. Si on se croise dans la rue il n'y a pas de problème, on peut faire des photos, ce que vous voulez, on n'a jamais rien refusé. Mais quand on est chez nous... On montre déjà assez notre vie pour ne plus avoir d'intimité", s'est énervé le papa de Maylone sur Snapchat.

Il a ensuite balancé : "Ça a déclenché des contractions à ma femme et le petit vient de se réveiller donc ce n'est vraiment pas sympa du tout. J'ai la haine, mais je reste calme. Le pire dans tout ça c'est qu'on vient de regarder la caméra et ce ne sont même pas des enfants. Ce sont des parents qui les emmènent en voiture. Une mère a carrément porté sa petite pour qu'elle regarde à travers le portail. C'est quel manque de respect ça. Je suis choqué !"

"C'est un gros manque de respect"

De son côté, Jessica Thivenin a elle aussi tenu à mettre les choses au clair suite à la visite impromptue de fans : "J'étais hyper contrariée parce qu'on est partis se coucher et entre 21h et 22h, donc après le couvre-feu. Déjà je ne sais pas ce que foutent les gens dehors. On a sonné chez nous à plusieurs reprises. (...) En fait, on est couchés, je suis alitée, mon fils dort... donc on ne sortira pas. En plus, c'est un gros manque de respect. Déjà en pleine journée ça ne se fait pas. Notre seul endroit d'intimité, c'est notre maison. Quand on est dehors, on accepte tout, de faire des photos et des vidéos (...) Maylone s'est réveillé, il s'est mis à pleurer donc ça m'a hyper contrariée. Ça m'a déclenché plein de contractions. J'ai trouvé ça tellement irrespectueux."

Jessica Thivenin de nouveau hospitalisée

Suite à cette mésaventure, Jessica, de nouveau alitée, a enchaîné les cauchemars sur sa grossesse compliquée. Quelques heures plus tard, elle est encore une fois partie à l'hôpital en urgence : "J'ai encore perdu beaucoup de sang, plein de liquide d'un coup, comme la dernière fois en pleine nuit (...) On ne va pas stresser, on va continuer à vivre", explique la pote de Stéphanie Durant sur Snapchat avant de partager une mise en garde pour ses fans : "Je vais vous le demander gentiment, s'il vous plait, ne venez pas dans ma chambre d'hôpital (...) Comme ne venez pas chez moi, c'est pareil. Pas en ce moment en fait."