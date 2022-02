Jesse Williams (Grey's Anatomy) toujours en guerre avec son ex-femme "contrôlante" et ses "crises de folie"

Jesse Williams toujours en guerre avec son ex-femme : "Elle essaye de me priver de mon temps de garde"

Jesse Williams était connu pour incarner le Dr. Jackson Avery dans Grey's Anatomy. Mais depuis son départ de Grey's Anatomy, Jesse Williams fait surtout parler de lui pour son divorce avec son ex-femme. L'acteur et l'agent immobilière Aryn Drake-Lee s'étaient rencontrés en 2007 et ont été mariés entre 2012 et 2017. Elle est la mère de leurs enfants : une petite fille Sadie (née en 2013) et un petit garçon Maceo (né en 2015). Il sont séparés depuis 2017 et le comédien a refait sa vie, il est en couple avec l'actrice, danseuse et mannequin Taylour Paige depuis 2019.

Jesse Williams et Aryn Drake-Lee se disputent pour la garde des enfants depuis la demande de divorce, car elle voudrait la garde exclusive. Et ils sont toujours en guerre à ce sujet, puisque ce mardi 8 février 2022, US Weekly a obtenu des documents judiciaires dans lesquels l'ex star de Grey's Anatomy accuse son ancienne femme de "violation répétée des ordonnances du tribunal". Elle serait "devenue de plus en plus contrôlante et restrictive" sur le temps qu'il passe avec leurs enfants, malgré sa "relation profondément connectée et aimante" avec sa fille et son fils.