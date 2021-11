Grey's Anatomy saison 18 : découvrez la remplaçante de Jackson Avery

Les nouveaux visages de Grey's Anatomy pour la saison 18

Lynn Chen a précédemment joué le rôle de Mimi dans Shameless et tenu de petits rôles dans Fear the Walking Dead ou NCIS : Los Angeles. La saison 18 de Grey's Anatomy a également recruté plusieurs anciennes actrices en plus de Kate Walsh : Kate Burton (Ellis Grey) et Abigail Spencer (Megan) ont repris leurs rôles. Et ce n'est pas tout puisque Scott Speedman qui jouait Nick Marsh a fait son retour en tant que régulier après une apparition dans la saison 14. Parmi les nouveaux visages, en plus de Lynn Chen, on retrouve Peter Gallagher dans le rôle du Dr David Hamilton et E.R. Fighmaster qui incarne Dr Kai, premier médecin non-binaire de la série.