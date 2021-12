Jesse Metcalfe (Desperate Housewives) : pression sur son physique, drogues... il a souffert à cause de la série

C'est dans la peau de John Rowland, le jardinier sexy dans la série Desperate Housewives, que Jesse Metcalfe s'est révélé aux yeux du grand public. Un rôle qui continue de faire sa fierté aujourd'hui, mais qui n'a pas été simple à assumer à l'époque. Au contraire, si pour beaucoup de téléspectateurs l'idée de jouer le fantasme vivant de Gabby (Eva Longoria ) avait tout du job de rêve, il aurait en réalité été une sorte de cadeau empoisonné.

Jesse Metcalfe a souffert de la pression sur son physique

Interrogé par le site i-D sur la façon dont il a géré la réaction du public vis-à-vis de son physique particulièrement avantageux, le comédien a confessé que cela n'avait pas toujours été très drôle à vivre. Alors que son image de sex symbol a pu le mettre sur un piédestal auprès de certaines personnes, elle a surtout entraîné des conséquences parfois désastreuses psychologiquement.

"Mon apparence était également très critiqué et décrypté/analysé par de nombreuses personnes dans les médias, a déploré Jesse Metcalfe. Quand vous devez enlever votre t-shirt dans chaque épisode de Desperate Housewives, cela apporte énormément de pression". En effet, il l'a très justement rappelé, cela entraîne inévitablement une distorsion de la réalité : "Vous devez rester constamment avec le meilleur physique possible. Même quand vous êtes entre deux projets, on vous demande d'avoir le même physique 24h/24 pendant 365 jours. Ce n'est pas quelque chose de réaliste".

"C'est pour cela que les paparazzi s'amusent à prendre en photos les acteurs entre leurs projets, quand ils semblent être hors de forme, parce qu'ils prennent du temps pour eux et cela inclut le fait de ne pas aller à la salle de sport", a confié le comédien qui, à l'époque, n'avait justement pas le droit à ces repos pourtant nécessaires.

L'auto-destruction vécue par l'acteur

Aussi, il ne l'a pas caché, entre cette pression, les critiques et la course au buzz le concernant (Desperate Housewives a explosé au même moment qu'Internet, quand les règles n'étaient pas encore aussi claires, ce qui avait permis à certains blogueurs d'émerger et de se montrer cruels envers les stars, ce qui s'apparenterait aujourd'hui à de la diffamation et harcèlement), il a énormément souffert de son succès.

"Il y avait énormément de surveillance de la part des médias et ça n'a fait qu'amener de la pression et de l'anxiété", a-t-il soufflé. Et à la question, "Comment avez-vous géré ça ?", Jesse Metcalfe a révélé qu'il s'était enfermé dans une sorte d'auto-destruction, "Avec beaucoup de drogues et de l'alcool. L'alcoolisme est très ancrée dans ma famille et c'est malheureusement la route que j'ai choisie. C'était n'importe quoi".

Autant dire que là où Eva Longoria rêve de rebooter Desperate Housewives, il faudra être très fort pour convaincre l'acteur de 43 ans de reprendre son rôle !