Jean Tezenas encore gagnant de Ninja Warrior et bientôt dans Koh Lanta ? Il réagit

Denis Brogniart et Christophe Beaugrand lors d'une interview vidéo pour PRBK. Jean Tezenas encore gagnant de Ninja Warrior et bientôt dans Koh Lanta ? Jean Tezenas et Denis Brogniart ont réagi.

Jean Tezenas était de retour dans Ninja Warrior sur TF1, e vendredi 7 janvier 2022. Lui qui est le seul gagnant de la version française de l'émission animée par Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere a une fois de plus décroché la finale. De nombreux internautes le voient déjà gagnant. Et d'autres espèrent qu'il fera un autre programme sportif présenté par Denis Brogniart : Koh Lanta. Le champion a réagi à sa supposée nouvelle victoire et a aussi répondu à propos de Koh Lanta, en disant qu'il est "intéressé".

Jean Tezenas du Montcel de retour dans Ninja Warrior : "Je crois qu'il est temps pour moi de perdre" Jean Tezenas du Montcel était de retour dans Ninja Warrior, ce vendredi 7 janvier 2022 sur TF1 ! Celui qui en est à sa sixième participation est le seul gagnant de Ninja Warrior en France pour l'instant. Et dans la nouvelle saison de l'émission présentée par Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere, il s'est une nouvelle fois qualifié pour la finale. Mais Jean Tezenas a confié à Télé Loisirs : "Je crois qu'il est temps pour moi de perdre ! (rires) En fait c'est simple, cela fait trois ans que je gagne. Donc ou bien je m'arrête et je garde ce statut d'invaincu pour un bon moment, ou bien je m'en fiche et je viens juste pour m'amuser avec les copains. Et j'ai pris ce parti là. Je passerai pour le mec qui a perdu et c'est tant mieux".

Et voici les qualifis pour la FINALE pic.twitter.com/47qtJx2UGi — Ninja Warrior (@NinjaWarriorTF1) January 7, 2022

"En saison 5, je ne venais déjà que pour le fun et au final j'ai gagné... donc on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise !" a-t-il précisé, "Cette année encore je ne suis pas venu en me disant que j'allais l'emporter. Être en finale une sixième fois après avoir gagné trois fois Ninja Warrior, c'est déjà une vraie victoire. Beaucoup de gens en rêveraient, je suis très lucide là-dessus". Après une finale de Ninja Warrior polémique, de nombreux internautes imaginent déjà Jean Tezenas gagner encore une fois Ninja Warrior. Il faut dire que le champion est fort et rapide dans les parcours.

#NinjaWarrior encore une finale pour Jean mdr a change pas — ben62 (@ben62m) January 7, 2022

Jean Tezenas va encore gagner Ninja Warrior cette saison vous l'aurez vu ici en premier #NinjaWarrior — Tim (@Tim__cc) January 7, 2022

jean bidule chouette il a un cdi chez ninja warrior ou bien — theblueside (@thebIueside_) January 7, 2022

Ninja warrior il y a un mec Jean Tezenas....Franchement il m'inspire grave — Veine Rose (@EzinVenerose) January 7, 2022

Jean c est un extratereste #NinjaWarrior — Leroy Quentin (@LeroyQu56095472) January 7, 2022

Koh Lanta, "je dois reconnaître que ça m'aurait intéressé" : Denis Brogniart réagit En plus de le voir dans Ninja Warrior, vous verrez peut-être un jour Jean Tezenas dans une autre émission de TF1 animée par Denis Brogniart. En effet, il serait partant pour devenir aventurier dans Koh Lanta ! Le sportif a confié à TV Mag Le Figaro à propos de Koh Lanta : "C'est drôle, j'ai eu plusieurs fois cette suggestion. A priori, la production de Koh Lanta ne veut pas de candidats de Ninja Warrior et préfère des anonymes, alors qu'à l'inverse, beaucoup d'aventuriers ont tenté Ninja Warrior. Je dois reconnaître que ça m'aurait intéressé". "Je serais étonné de mes réactions face au manque de nourriture et de sommeil, moi qui suis quelqu'un de très gentil et calme" a ajouté Jean Tezenas, "Je pense que je serais aussi un peu gêné par le côté 'coup bas' mais en y réfléchissant, c'est un jeu. Par exemple quand je joue au Loup-Garou, je suis capable de mentir comme un arracheur de dents alors que dans la vie je déteste le mensonge. Dans Koh Lanta, je pourrais avoir carte blanche". Et il a indiqué : "Je dis ça aujourd'hui, mais sur le moment, je prendrais certainement les choses beaucoup plus à coeur. Mais bon, la question ne se pose pas, cela n'arrivera pas. Après pourquoi pas des Ninja Warriors VS des aventuriers de Koh Lanta".