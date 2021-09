Jean-Baptiste Maunier et Lââm dans Danse avec les stars 2021 : que sont-ils devenus ?

"Les gens souvent sur les réseaux : Tu fais quoi ? Tu deviens quoi ?' Les gens pensent que parce que tu ne passes plus à la télé tu ne fais rien, mais non. Je chante encore dans des galas, je donne des concerts" a tenu à rappelé l'artiste à PRBK et aux médias présents à la conférence de presse de Danse avec les stars 2021.

"Dans l'industrie du disque, ma carrière est terminée puisqu'on ne veut pas me signer" a ajouté Lââm, "je ne suis plus à la mode" et "j'ai fait mon deuil sur l'industrie du disque". "Ma carrière est dead depuis Petite Soeur alors que j'ai sorti plein de singles et d'albums mais les radios ne voulaient pas de ma musique" a-t-elle précisé.

"J'étais en train de m'enfoncer dans un trou et je n'arrivais pas à m'en sortir", "personnellement parlant c'était le néant" a-t-elle aussi expliqué, "Danse avec les stars est arrivé au bon moment", l'émission "me remet dans la lumière".