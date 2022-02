Je te promets saison 2 : la mort de Paul vs celle de Jack dans This is Us, quelles différences ?

En février 2021, TF1 lançait Je te promets, la version française de This is Us, l'un des succès de ces dernières années aux US. Les Pearson sont devenus les Gallo mais la base de la série reste la même : l'action est divisée entre deux époques et on suit les aventures de la famille. Dans la saison 2, lancée il y a deux semaines sur TF1, Maud (Marilou Berry qui est désormais doublée pour les chansons) s'est lancée dans la chanson et a vécu un drame, Mathis (Narcisse Mame) est devenu père d'accueil et Michael (Guillaume Labbé) sombre dans l'addiction. Mais ce n'est pas tout : les raisons de la mort de Paul (Hugo Becker) vont être dévoilées dans l'épisode 6, déjà dispo sur Salto. Et c'est déchirant.

Les différences entre la mort de Paul et la mort de Jack

D'un côté comme de l'autre, les morts de Paul et Jack sont déchirantes. Les circonstances sont un peu différente : dans This is Us, c'est la maison de Jack et Rebecca qui brûle. Après avoir sauvé sa famille, Jack retourne dans la maison pour sauver le chien de sa fille, Kate. Une fois à l'hôpital, il décède brutalement des suites des inhalations de fumée.

Dans Je te promets, la mort de Paul ne se déroule pas dans leur maison mais suite à l'incendie du bateau qu'il vient d'acheter. Paul et sa famille s'en sortent mais il décède à l'hôpital à cause de la présence d'eau dans ses poumons.

Pourquoi un changement ? La productrice répond

Un changement subtil mais un changement quand même ! Dans une interview donnée à Allociné, la productrice de la série, Aline Panel, s'est confiée sur ce changement. "On a eu un aller-retour là-dessus. On a commencé sur quelque chose de différent, puis on est reparti sur la version américaine. Et finalement j'ai dit 'Non, on ne peut pas faire ça. Le problème, là c'est que les téléspectateurs vont être spoilés'." a-t-elle confié. Et d'ajouter : "Pour la mort de Paul, il était important de ne pas faire comme la série américaine et de proposer quelque chose de différent pour assumer qu'on est français et qu'on peut prendre quelques libertés.". Bon des libertés vite fait quand même...