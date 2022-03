Jazz Correia moquée pour son placement de produit qui ne sert vraiment à rien

Une pince qu'elle aurait découverte grâce à son mari Laurent Correia

Et c'est grâce à son mari Laurent Correia que Jazz a découvert ce gadget. "On était en voyage et en fait il avait emmené sa PlayStation", "il était tout le temps sur sa manette et il bouffait comme ça" a-t-elle expliqué, "j'ai découvert grâce à lui cet objet" et "je peux faire archi beaucoup de trucs en même temps".

Par exemple, "t'es sur ton téléphone, tu peux manger tes chips en même temps" a déclaré l'ex candidate de télé-réalité. Ben c'est vrai que sans mains, c'est compliqué, mais si tu en as pour tenir la pince, tu en as pour manger des chips en même temps que t'es sur ton téléphone. Et "tu peux manger tes sushis sans te salir les mains" a-t-elle ajouté. C'est un peu à ça que servent les baguettes de base, le sait-elle ?