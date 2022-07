Jazz Correia choque encore la toile : sa fille porte des faux ongles... à 4 ans

Jazz Correia se trouve de nouveau au coeur d'une polémique. La semaine dernière, la star de la JLC Family a été grillée en possession d'une bonbonne de gaz hilarant. C'est dans la story snap de Sarah Lopez qu'elle est apparue avec le fameux objet dans les mains. Si celle qui est de nouveau en couple après sa rupture avec Tom Brusse a rapidement supprimé sa story, elle s'est rendue compte de sa bourde trop tard et l'image a fait le tour des réseaux.

Des faux ongles à 4 ans

Ce lundi 18 juillet, c'est une nouvelle vidéo, cette fois bien postée par la maman de Chelsea, Cayden et London, qui a beaucoup fait parler. Sur les images, on voit sa fille de 4 ans tenter d'attraper des chips. Pour le moment rien de bien fou fou, jusqu'à ce que la mère de famille lui dise : "Montre-moi tes ongles". A ce moment là, les internautes ont pu se rendre compte que Chelsea portait des faux ongles, longs et roses pailletés... Comme une adulte. Pour beaucoup d'internautes, la petite est beaucoup trop jeune pour porter cet accessoire. Pour le moment, Jazz n'a pas réagi, mais connaissant son caractère, et surtout quand on touche à ses enfants, on se doute que ça ne devrait pas tarder !

La JLC quitte Dubaï

Récemment, la JLC Family a pris une grande décision ! Jazz Correia, Laurent et leur trois enfants vont quitter Dubaï pour aller vivre à Los Angeles. "On s'est dit qu'il était temps pour nous de prendre un nouveau départ. On voulait laisser les choses négatives derrière nous. Nous avons vécu cinq belles années à Dubaï. Nous avons eu une ascension professionnelle, familiale et financière incroyable. Mais avant, c'était génial, car personne ne connaissait cette ville. Aujourd'hui, c'est du vu et du revu" ont-ils expliqué dans une interview accordée à Télé-Loisirs.