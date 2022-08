Jazz Correia : "Ça a déjà été évoqué mais...", pourquoi elle a dit non à Mamans et célèbres (Interview)

Alors que la JLC Family va bientôt affronter les Guedj dans La Bataille des clans, on peut déjà suivre les aventures Laurent et Jazz Correia dans la JLC Family, ensemble c'est tout ! sur MyTF1 Max. A l'occasion d'une journée promo pour cette nouvelle saison, les parents de Chelsea, Cayden et London ont répondu à nos questions.

"Je préfère laisser cette place à mes meilleures copines"

Dans ce Match ou Next, on a notamment appris que ceux qui quittent officiellement Dubaï auraient pu apparaître dans une autre émission bien connue de la onzième chaîne : Mamans et Célèbres. "La plupart de nos amies sont là-bas. Hillary et Martika font partie de mes meilleures amies, donc forcément, je les soutiens dans tous leurs projets. C'est vrai que ça a déjà été évoqué que je sois dans Mamans et Célèbres en tant que représentante de famille, mais en fait, après réflexion, je préfère laisser cette place à mes meilleures copines et moi, je garde la JLC", explique Jazz, qui a récemment poussé un coup de gueule contre un chauffard qui est rentré dans sa voiture.

"Ça a été hyper dur pour moi"

Les stars de la JLC ne semblent pas non plus très chaud à l'idée de participer à une émission d'aventure comme Les Apprentis aventuriers 5. La compétition ok, mais Jazz a besoin d'un minimum de confort. "La Bataille des clans est une émission d'aventure" précisent-ils tout de même. "Ça a été hyper dur pour moi, je trouvais qu'il fallait vraiment avoir du courage" déclare Jazz, avant d'ajouter : "Être dans Les Apprentis ou Koh Lanta et ne même pas avoir un lit pour dormir et une maison, ça doit être dur de ouf !"

Si vous ne pouvez pas attendre et que vous voulez découvrir les premiers épisodes de La Bataille des clans en avant-première, ils sont déjà disponibles sur MyTF1 Max.

Propos recueillis par Mathis Ferrut. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.