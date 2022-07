Jazz Correia victime d'un accident de voiture : l'homme prend la fuite et elle veut lui "n*quer sa vie"

Laurent et Jazz Correia sont actuellement en vacances en famille à Cannes dans le Sud de la France. Malheureusement, il est arrivé une sacrée mésaventure au couple qui a pris la décision de quitter Dubaï. En effet, ce jeudi 28 juillet 2022, Jazz est apparue très énervée en story Instagram et a révélé qu'elle avait eu un accident de voiture. Un homme leur serait rentré dedans et aurait abîmé l'arrière de leur voiture. Cela peut arriver à tout le monde, mais ce qui a particulièrement irrité la mère de famille, c'est que le chauffard a pris la fuite sans faire de constat.

"Qu'il se manifeste très vite avant que je lui n*que sa vie"

"Il y a un homme qui nous a n*qué le derrière de la voiture. Je suis sortie pour lui courir après. Il a une Smart grise, à Cannes. J'ai pris sa plaque donc je vais aller voir la police bien sûr. A moins qu'il ne se manifeste très vite, avant que je lui n*que sa vie. J'ai couru, j'ai toqué à sa fenêtre en lui demandant de se mettre sur le côté pour faire un constat. Il me répond : 'Non, je vais faire demi-tour.' Et là il me met une pointe. Il est un peu bête parce que, du coup, je vais appeler la police", s'est agacée celle qui a fait polémique en possession de gaz hilarant.

"Je reste une femme au grand coeur"

Un peu plus tard, la candidate qui a poussé un coup de gueule contre TPMP a repris ses esprits et est réapparue un peu calmée. "Je reste une femme au grand coeur", déclare-t-elle, avant d'assurer qu'elle laissait une dernière chance au chauffard : "Je laisse l'opportunité à ce jeune homme de rattraper son erreur avant de lui causer des soucis relous et financiers". Elle lui a indiqué qu'il n'avait qu'à se rendre à une certaine plage pour entrer en contact avec elle et faire un constat "Après 15 heures, je serai obligée de faire le nécessaire", précise-t-elle.

Depuis, Jazz n'a pas donné de nouvelles. Le constat a-t-il été réalisé ? La candidate est-elle allée voir la police ? Affaire à suivre...