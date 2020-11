Jason Statham : 6 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur l'acteur

3. Une période de galère avant de percer au cinéma

C'est en 1998 que Jason Statham a tenu son premier rôle au cinéma dans le film Arnaques, Crimes et Botanique réalisé par Guy Ritchie. Alors mannequin, Jason Statham a été repéré par le réalisateur qui, en apprenant qu'il était vendeur de parfums dans les rues de Londres pour subvenir à ses besoins, a créé le personnage de Bacon tout spécialement pour lui. Un rôle qui marque le début d'une longue carrière !

4. Il a (vraiment) frôlé la mort sur le tournage d'Expendables 3

Jason Statham adore faire lui-même ses cascades dans les différents films d'action auxquels il a participé. Mais c'est parfois très dangereux ! L'acteur avait confié en interview qu'il avait frôlé la mort sur le tournage de Expendables 3. Alors qu'il tournait une scène, le véhicule dans lequel il se trouvait est tombé d'une falaise et a plongé dans la Mer Noire. "Je n'ai jamais été si près de me noyer. J'ai fait beaucoup de plongée et de plongeons. Mais peu importe combien on en fait, ça ne vous apprend pas comment respirer sous l'eau. J'ai failli me noyer. C'était une expérience atroce" a-t-il confié à Today.

5. Il a galéré pour avoir son permis

Plusieurs des rôles de l'acteur ont lien avec les voitures que ce soit dans Le Transporteur ou Fast and Furious et bientôt dans le spin-off Hobbs and Shaw. Pourtant, Jason Statham a bien galéré pour avoir son permis ! Il a confié l'avoir loupé trois fois. Il s'est bien rattrapé depuis et a même pris des cours de conduite avec une star de la Formule 1.