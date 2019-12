Janet Montgomery (New Amsterdam) s'est mariée !

Une série médicale en remplace une autre. Après Good Doctor, TF1 a dévoilé New Amsterdam qui semble plaire au public français. C'est Ryan Eggold vu dans le reboot de 90210 et dans Blacklist qui tient le rôle principal du Dr Max Goodwin, personnage inspiré d'un vrai médecin. De son côté, Janet Montgomery incarne le Dr Bloom.

Janet Montgomery dévoile des photos de son mariage

Âgée de 34 ans, l'actrice britannique vient tout juste de se marier. Le week-end dernier, Janet Montgomery a révélé avoir épousé son compagnon Joe Fox à la fin du mois de novembre. Le mariage s'est déroulé en Jamaïque. Sur son compte Instagram, la star a posté plusieurs photos de ce jour si spécial. On peut la voir poser aux côtés de son amoureux et de leur fille Sunda Juno née le 1er mars 2019. "Le 29 novembre 2019, j'ai fait de mon meilleur ami et de l'amour de ma vie un homme honnête. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Merci à tous ceux qui en ont fait de ce jour un jour parfait et intime" a écrit l'actrice.