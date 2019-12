Jane the Virgin : des spin-off prévus après la saison 5 ?

Cet été, Jane the Virgin prenait fin après 5 saisons et 100 épisodes et la créatrice, Jennie Snyder Urman, expliquait ses choix pour la conclusion des aventures de Jane et Rafael. Elle évoquait notamment l'identité du narrateur mais aussi le choix final de l'héroïne. Mais ce n'est pas tout puisqu'elle parlait aussi d'une possible suite autour de l'univers des Villanueva.

Un spin-off annulé

Après l'annonce de la fin de Jane the Virgin, la CW qui diffusait la série aux Etats-Unis avait annoncé le développement d'une série dérivée. Narré par Gina Rodriguez, ce projet était censé être une anthologie qui serait une adaptation des livres écrits par Jane. Marcia Cross aka Bree Van De Kamp dans Desperate Housewives était annoncée au casting. Un projet ambitieux et étonnant qui n'a finalement pas vu le jour : la chaîne a décidé de ne pas commander la série.

Encore des projets ?

Une déception pour Jennie Snyder Urman et toute l'équipe de Jane the Virgin. Mais la team planche-t-elle sur d'autres projets autour de la série ? Malheureusement, la réponse est non. Après la diffusion du dernier épisode, la créatrice s'est confiée à Deadline à ce sujet. Évoquant le spin-off non commandée, elle confiait : "C'était cela que je voulais faire et après l'annulation du projet, j'ai décidé d'abandonner l'idée d'un spin-off". Cependant, la CW a indiqué qu'elle n'était pas fermée à un futur projet de ce genre. "Ce spin-off n'était pas exactement ce que nous voulions. Nous avons contacté Jennie et si elle le souhaite, nous sommes très intéressés pour développer un autre spin-off" avait confié Mark Pedowitz, président de la CW, en mai dernier.