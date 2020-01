James Bond : bientôt une série centrée sur l'adolescence de l'espion ?

Cette année, James Bond sauvera (encore) le monde dans le film Mourir peut attendre, qui sera par ailleurs le dernier de la saga pour Daniel Craig. Et tandis que de nombreux fans s'interrogent déjà sur l'identité de son successeur, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson - les producteurs de la franchise, ont fait une étonnante confession à Variety.

Une série sur James Bond annulée

Non, l'agent 007 ne va pas changer de sexe, mais il aurait très bien pu nous dévoiler son enfance / adolescence à la télévision il y a de cela quelques années. Ce n'est pas un secret, James Bond est une marque qui cartonne et qui rapporte. Aussi, il n'est pas rare que certaines personnes tentent de capitaliser dessus afin de surfer sur son succès pour s'enrichir.

Variety le dévoile, les producteurs se sont ainsi vu proposer "une idée de série façon Smallville qui aurait suivi James Bond lorsqu'il passait son adolescence à Eton", collège qu'il a rejoint à la mort de ses parents et qui a marqué ses débuts de chien-fou charmeur et perturbateur. Heureusement pour nous et pour le héros, Broccoli et Wilson - qui se considèrent comme les gardiens et protecteurs de la franchise, ont immédiatement "mis leur véto" à ce projet.

On ne sait toujours pas pourquoi la série n'a pas vu le jour, mais quand on sait que James Bond n'est devenu espion que sur le tard, on réalise qu'une telle fiction n'aurait pas eu de grand intérêt. Après tout, si on veut voir un teen show avec des beaux gosses torse nu en train de draguer des filles dans les couloirs d'un lycée, il y a déjà Riverdale...