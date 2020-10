Jacob Elordi ne croyait pas du tout que The Kissing Booth serait un succès sur Netflix

"Je ne pensais pas que ce serait un gros film"

Jacob Elordi s'est fait connaître du grand public grâce à son personnage de Noah Flynn dans The Kissing Booth. Sauf qu'au départ, en acceptant le rôle de la rom-com qui a cartonné sur Netflix, il ne croyait pas du tout que le film allait fonctionner. "Le premier, je ne pensais pas que ce serait un gros film" a-t-il ainsi avoué.

"Pour moi, c'était une opportunité extraordinaire, simplement parce que c'était mon ticket pour partir de l'Australie et m'emmener aux Etats-Unis" a révélé Jacob Elordi. Ce tournage était donc un moyen de quitter son pays natal et de faire carrière aux USA, mais l'acteur australien n'avait pas la conviction que le film trouverait son public.

Jacob Elordi dirait-il oui à d'autres suites de The Kissing Booth ?

Jacob Elordi ne pensait donc pas que jouer Noah allait changer sa vie, mais la comédie romantique a été un tel succès qu'il y a déjà deux suites : The Kissing Booth 2 qui est sorti sur la plateforme de streaming et The Kissing Booth 3 qui est prévu pour 2021. Mais le comédien serait-il prêt à reprendre son rôle pour un 6ème, un 7ème voire même un 8ème volet ? "Je ne sais pas. Je n'y ai pas encore pensé" a-t-il confié, "c'est peut-être un de ces films qui ne finissent jamais".

En attendant de le voir dans d'autres possibles suites de The Kissing Booth, Jacob Elordi a aussi joué dans la série Euphoria avec Zendaya et sera bientôt dans le film 2 Hearts.