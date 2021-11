Isabeau (Les Princes) clashe Giueseppa : elle lui répond cash

Giuseppa réagit à la polémique sur son ex Illan

Pour comprendre ce clash entre Isabeau des Princes et Princesses de l'amour et Giuseppa des Marseillais VS Le Reste du Monde, il faut remonter en juin 2021. A l'époque, Illan Cto qui est au coeur d'un bad buzz avait été accusé d'avoir intentionnellement envoyé des nudes de Giueseppa, pris à son insu. Depuis cette affaire où Illan avait été accusé de revenge porn, de nombreux internautes attendaient que Giuseppa réagisse à la nouvelle histoire autour de son ex : Illan est suspecté d'agression sexuelle. La petite amie de Paga a donc décidé de prendre la parole sur ses réseaux sociaux pour enfin commenter cette nouvelle polémique.

En story Instagram, elle a écrit : "Beaucoup de personnes me demandent de réagir à la polémique. Je ne prendrai pas la parole car il y a quelques jours, j'ai enfin reçu la fameuse photo de moi prise à mon insu pendant que je dormais nue, et mon avocate est bien évidemment sur le dossier pour violation de l'intimité et atteinte à la vie privée. Si cette photo m'a été envoyée par un blogueur, c'est que l'individu l'avait bien transmise à ses amis ou je ne sais qui d'autre. J'ai beaucoup de choses à dire et à confirmer mais tout ça se fera auprès de la justice".