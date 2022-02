Inventing Anna : la vraie Anna Delvey ne veut pas voir la série, Julia Garner réagit

"J'espérais que quand Inventing Anna sortirait, j'aurais pu avancer dans ma vie. J'avais imaginé la série comme une sorte de conclusion qui résumerait et clôturerait un long chapitre (...) Bien que je sois curieuse de voir comment ils ont interprété les recherches et les documents qui leur ont été donnés, je ne peux m'empêcher de penser à l'ironie d'être confinée dans une cellule dans un autre établissement horrible, perdue entre les lignes, comme si l'histoire se répétait" a-t-elle écrit. C'est en février 2021 qu'Anna Delvey est sortie de prison. En mars 2021, la jeune femme a été arrêtée par la police car elle n'a pas quitté le territoire malgré la fin de son visa. Elle attend toujours sa déportation vers l'Allemagne, un an après.

Julia Garner "respecte" sa décision

De son côté, Julia Garner qui incarne Anna Delvey à l'écran a confié respecter la décision de la vraie Anna. "Je respecte Anna, qu'elle veuille regarder la série ou pas. C'est son choix et ça ne me gêne pas. Elle n'est pas obligée de regarder la série. Je n'ai pas fait cette série en me disant qu'elle allait la voir. Si c'était le cas, c'était cool et si ce n'est pas le cas, c'est pareil. Je respecte son choix" a-t-elle confié à Entertainment Tonight.