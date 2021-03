Instagram lance des nouveautés pour protéger les mineurs

Instagram développe "une nouvelle intelligence artificielle et une technologie d'apprentissage automatique" pour vérifier que les utilisateurs ont minimum 13 ans

Instagram, qui a fêté ses 10 ans en octobre 2020, essaye de faire très attention à ses utilisateurs. Après avoir mis en place des mesures contre les commentaires négatifs, l'application se focalise maintenant sur "la protection des membres de la communauté, notamment des plus jeunes" a indiqué un communiqué de presse. C'est même "un sujet majeur chez Instagram et des équipes dédiées sont mobilisées au quotidien". Du coup, Instagram lance des nouvelles fonctionnalités pour protéger les jeunes, et en particulier les mineurs.

La première nouvelle mesure, c'est de vérifier l'âge de ses nouveaux utilisateurs. Pour rappel, Instagram est accessible à partir de 13 ans, pas avant. Le réseau social développe donc "une nouvelle intelligence artificielle et une technologie d'apprentissage automatique" pour checker que les personnes qui s'inscrivent ont bien l'âge minimum. Car "si de nombreuses personnes sont honnêtes quant à leur âge, nous savons que les jeunes peuvent mentir sur leur date de naissance. Nous voulons faire plus pour empêcher que cela ne se produise, mais la vérification de l'âge des personnes en ligne est complexe" est-il indiqué dans le communiqué.

Instagram conseille aux mineurs de créer un compte privé dès l'inscription

Autre nouveauté : dès l'inscription, Instagram va conseiller aux mineurs de créer un compte privé. En effet, les nouveaux utilisateurs de moins de 18 ans auront le choix entre un compte privé et un compte public, mais Insta va les encourager à choisir un compte privé. Ainsi, ils "peuvent mieux contrôler qui peut voir et interagir avec leur contenu".