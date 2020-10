Instagram a 10 ans : voilà comment changer le logo de l'appli pour fêter son anniversaire

Instagram fête ses 10 ans

Ce mardi 6 octobre 2020, Instagram fête ses 10 ans ! Pour fêter son anniversaire, l'appli qui a lancé Reels (déjà validée par les influenceurs) a décidé de vous faire une surprise. Laquelle ? Vous pourrez changer le logo de l'appli, comme Insta l'a annoncé sur son blog. "Pour célébrer notre anniversaire, nous vous invitons ce mois-ci à changer l'icône de votre application pour votre préférée ci-dessous" a ainsi expliqué le réseau social, "Merci de faire partie de notre story et d'utiliser Instagram pour partager la vôtre".

Vous aurez le choix entre différentes icônes Instagram : "actuel", "classique" et "classique 2" (le fameux polaroïd old school), "original", "nom de code", "crépuscule", "lever de soleil", "aurore boréale", "fierté", "or", "sombre", "clair", "très sombre". Plusieurs logos aux couleurs différentes, pour le modifier à chaque fois que vous en aurez envie !

Voilà comment faire pour changer le logo Instagram

Mais comment faire pour accéder à cette nouveauté pour célébrer les 10 ans d'Instagram ? C'est très simple. Il suffit d'abord de mettre l'application à jour. Puis, rendez-vous dans les paramètres du réseau qui a créé les rooms pour chatter en vidéo (jusqu'à 50 personnes). Ensuite, faites défiler l'écran vers le haut en suivant les émojis et là, surprise : vous verrez un gâteau d'anniversaire avec des cotillons. Et il vous suffira alors de choisir quel logo vous préférez mettre !

Attention par contre, car pour l'instant, c'est uniquement dispo sur iOS (donc les iPhones) et pas encore sur Android.