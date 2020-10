Instagram lutte contre les commentaires négatifs avec 2 nouveautés

Instagram, qui a fêté ses 10 ans avec des changements de logo, a un but : "offrir l'expérience la plus positive et bienveillante possible à ses utilisateurs". C'est ce que le réseau social a expliqué dans un nouveau post sur son blog. D'ailleurs, les créateurs de l'appli pensent que l'Insta du futur sera encore plus militant qu'aujourd'hui, comme ils l'ont expliqué lors de la conférence de presse Instagram NEXT10 où PRBK était convié. Mais comment lutter contre le harcèlement et la haine sur les réseaux ?

L'application qui appartient à Facebook souhaite espère "garantir la sécurité de ses utilisateurs et à réduire les interactions indésirables et négatives en commentaire" grâce à plusieurs mesures. Instagram avait déjà lancé les filtres de blocage des commentaires offensants et la fonctionnalité "restreindre" (qui permet de bloquer l'accès au contenu à certaines personnes). Et à l'occasion du lancement national du mois de prévention contre l'intimidation, Insta a dévoilé deux nouveaux outils contre les commentaires malveillants.