Illan (Objectif reste du monde) menacé de se faire "arracher la tête" par Paga ? Il réagit

Après avoir été accusé d'avoir balancé des photos dénudées de Giuseppa à certains de ses proches, chose qu'il ne cesse de nier aujourd'hui, Illan - ex-candidat d'Objectif Reste du Monde, est désormais la cible de nombreuses personnes. On l'a récemment appris, la mère de la jeune femme l'aurait notamment menacé en message privé à la suite de la mise en ligne de Je sais pas, son nouveau son.

Paga aurait menacé Illan

C'est tout ? Au contraire. Egalement en colère face à cette musique dans laquelle Illan semble indirectement critiquer son ex, Paga - qui serait en couple avec Giuseppa, n'aurait lui aussi pas hésité à lui envoyer une note vocale particulièrement intense.

Dans celle-ci, on peut entendre ce qui semble être la star des Marseillais menacer le chanteur, "Comment ça va le plus gros trou du c*l de la planète ? Mon pote, que je ne croise pas toi !" Puis, il aurait par la suite ajouté, "J'en ai vu des fatigués, des gratteurs de buzz, des mangeurs de cou*lles. Et ma note vocale tu peux la mettre aussi. Gros trou du c*l. J'en ai vu des fatigués, mais toi, tu es le pompon ! Reste dans ta bulle mon frère, que je ne te croise pas je vais t'arracher la tête".

"Vous croyez que je suis quoi ? Une serpillière ?"

Des propos particulièrement forts et violents, qui pourraient une nouvelle fois motiver Illan à porter plainte. Sur ses réseaux sociaux, ce dernier n'a pas caché sa lassitude de servir de punching-ball-ball au quotidien, "Je me fais menacer une fois, j'ai rien dit. Deux fois, j'ai rien dit. La troisième fois ça va, vous croyez que je suis quoi ? Une serpillière ? Vous allez continuer de vous essuyer les pieds sur moi ? (...) Vous croyez que je vais fonctionner à la pression pendant combien de temps ? Stop. Moi, vous ne me menacez pas. Je ne fais de mal à personne."

Il l'a ensuite précisé, l'hypocrisie générale des influenceurs au moindre clash le fait bien rire, "Je fais des choses sur les réseaux comme tout le monde. Vous prenez tous vos téléphones pour répondre aux polémiques, à untel ou autre. Moi, pas plus qu'un autre. On essaie de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas, maintenant je montre qui est qui, c'est tout".

Vous l'aurez compris, cette histoire est loin d'être terminée.