Illan en couple avec Anastasiya (Les Anges) ? La vérité sur leur relation

"Il est temps que j'évolue"

Le candidat, qui a révélé avoir trompé toutes ses exs, promet ne plus vouloir reproduire ses fautes du passé : "J'ai 28 ans et je pense qu'il est temps que j'évolue et que je ne reproduise pas les mêmes erreurs que d'habitude. En revanche, aujourd'hui, elle a une place très importante dans ma vie et j'ai beaucoup de respect pour elle". "Je ne peux pas passer à autre chose du jour au lendemain, je ne suis pas un robot et je ne me sers pas des gens. Je grandis, j'évolue et j'essaie d'être meilleur chaque jour" conclut-il. Illan n'est donc pour le moment pas encore prêt pour se lancer dans une vraie relation avec Anastasiya, mais ne ferme aucune porte...