Illan (Les Princes 9) se lance le plus gros défi de sa vie : pas de sexe pendant 30 jours, même en solo !

Une décision étonnante...

Ce mardi 1er février, Illan a pris tout le monde de court ! Celui qui s'auto-proclame plus grand charo de la télé-réalité et qui a récemment avoué avoir trompé toutes ses exs, a fait une drôle d'annonce ! L'ex d'Isabeau a expliqué en story qu'il comptait faire voeux de chasteté pendant 30 jours : "J'ai décidé de faire voeux de chasteté pendant 30 jours... Je vous jure que c'est vrai ! Pas de sexe ! Que ce soit avec quelqu'un ou même tout seul... Pas de sexe pendant 30 jours à partir d'aujourd'hui ! C'est une dinguerie, je l'ai jamais fait de ma vie. Je suis quelqu'un qui a une très très très grosse libido, vraiment grosse. J'ai décidé, pour pouvoir me concentrer sur mes objectifs etc., de faire voeux de chasteté pendant 30 jours. Je vais aussi en faire une vidéo Youtube, mais je vous en parle ici en premier".

Ses fans ont beaucoup de doutes sur la capacité d'Illan à respecter ce choix. Le candidat a publié des réponses reçues sur Instagram dans lesquelles ont peut lire : "Je te donne 3 heures" ou encore "Te suivant depuis des années, j'en doute fort ! Mais force !"... Des messages qui l'amusent beaucoup : "Vous ne croyez pas du tout en moi !" commente-t-il. Nous aussi, on demande à voir...