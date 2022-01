Illan n'en peut plus des clash sur les réseaux "J'ai passé l'âge de tout ça"

Celui qui a avoué avoir trompé toutes ses exs, déclare ensuite en avoir marre des clashs et vouloir prendre du recul : "Et croyez-moi que j 'ai répondu à contrecoeur. Aujourd'hui, je veux autre chose. Les clashs sur les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse plus. Je pars à New York mercredi. Je vais m'éloigner de tout ça et faire du super contenu. Il faut juste me comprendre, j'aimerais qu'on me foute la paix. Tous les jours, il y a un nouveau truc sur moi, ça commence à être épuisant, et aujourd'hui, le moindre petit truc peut me faire vriller (...) Je balaye devant ma porte, balayez devant la votre... Merci de me comprendre, j'ai 28 ans, j'ai passé l'âge de tout ça". Combien de temps ces bonnes résolutions vont-elles durer ? On a hâte de voir !