Ici tout commence : deux acteurs sont en couple, ils officialisent avec un bisou

Sur le tournage des séries françaises aussi, il y a parfois de l'amour dans l'air. La preuve, deux stars de Plus belle la vie ont récemment officialisé être en couple. Et dans les coulisses d'Ici tout commence aussi, il y a eu un rapprochement entre deux acteurs qui, pourtant, ne jouent pas des amoureux dans la série.

Oui, Alizée Bochet et Lucien Belvès Mariani sont en couple

Les premières rumeurs d'un rapprochement ont circulé en février 2021 et c'est désormais officiel : Alizée Bochet et Lucien Belvès Mariani sont en couple ! Les deux acteurs d'Ici tout commence laissaient planer le doute jusqu'à présent mais c'est terminé : ce dimanche 17 octobre, ils ont confirmé leur couple avec une vidéo postée sur le compte Instagram de l'interprète de Ludivine. Sur la vidéo, on peut voir un coeur et le couple s'embrasser (bien que le visage de l'actrice soit coupé).