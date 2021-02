Ici tout commence : ces deux acteurs de la série en couple dans la vraie vie ?

Le 19 mars 2021, Ici tout commence fêtera son 100e épisode ! Eh oui, la série est déjà diffusée sur TF1 depuis presque cinq mois maintenant, comme le temps passe vite, mais ce timing aurait suffit à deux acteurs pour se rapprocher dans la vraie vie. Non, on ne parle pas de Clément Remiens (Maxime) et Aurélie Pons (Salomé), désolé, ni de Julie Sassoust (Anaïs) et Azize Diabaté (Enzo), mais de Alizée Bochet (Ludivine) et Lucien Belves Mariani (Lionel) !

Alizée Bochet et Lucien Belves Mariani en couple !

Eh oui, les deux comédiens d'Ici tout commence pourraient bien être en couple, comme le laisse supposer une photo assez sensuelle prise par Julie Dommanget (Gaëlle) et son compagnon photographe, Omar Larguèche. On peut y découvrir Alizée Bochet et Lucien Belves Mariani particulièrement proches et lire en légende les hastag #love et #lovers (amoureux en Français). Ces mots sèment donc le doute sur leur relation, comme les quelques clichés de l'interprète de Lionel sur le compte Instagram d'Alizée Bochet. Son modèle préféré apparemment.