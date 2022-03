Ici tout commence : déjà la fin du couple Célia et Théo à cause du stalker ? C'est possible

Célia délaissée par ses proches face au stalker

Les personnages d'Ici tout commence ont-ils le droit au bonheur ? A priori, à l'instar des héros de Plus belle la vie touchés régulièrement par les drames, la réponse est non. Alors que Salomé (Aurélie Pons) a récemment été contrainte de dire au revoir à Maxime (Clément Rémiens) et que Noémie (Lucia Passaniti) marquée par la tromperie de Gaëtan (Terence Telle) avec sa soeur a décidé de faire ses valises, c'est désormais un autre couple qui s'apprête à connaître quelques secousses.

Ensemble depuis peu à l'écran, Célia (Rebecca Benhamour) et Théo (Khaled Alouach) vont en effet traverser leur première épreuve. En cause ? Depuis quelques jours, la jeune femme est la cible d'un mystérieux stalker - dont l'identité est encore préservée secrète, qui s'amuse à lui faire vivre un enfer. Or, alors que l'on pourrait logiquement s'attendre à voir ses proches la soutenir dans cette épreuve, le sadisme de son harceleur va finalement réussir à semer le doute dans l'esprit de tous.

Son couple avec Théo menacé ?

Oui, interrogée par Télé-Loisirs sur le rôle de Théo dans cette affaire, Rebecca Benhamour a tout simplement confessé, "Si [Théo] va la soutenir au début, il va finalement se demander si elle ne devient pas parano à force de soupçonner absolument tout le monde." Pire, le jeune homme va progressivement perdre en confiance en sa copine, "Il va croire qu'elle fait ça pour attirer l'attention."

Il faut dire aussi que Célia ne va pas hésiter à suspecter les potes de ce dernier, ce qui ne va logiquement pas lui faire plaisir, "Elle va soupçonner plusieurs personnes, dont Axel. Comme il y a déjà des problèmes par rapport à son histoire d'amour avec Théo, il va y avoir pas mal de jalousie, et elle va se dire que les personnes qui sont susceptibles de lui faire du mal sont les proches de son petit ami".

Malgré tout, cette accusation de Théo vis-à-vis de ce stalker ne va bien évidemment pas rester sans conséquences. "Cette histoire va mettre un peu la pagaille entre Théo et Célia", a confié l'actrice, avant d'ajouter que son héroïne pourrait alors sombrer davantage et perdre confiance en tout le monde, "Elle va se sentir de plus en plus isolée, seule et incomprise".

Il est bien évidemment trop tôt pour dire que le couple Théo/Célia approche déjà de sa fin, mais les prochains jours s'annoncent clairement mouvementés et décisifs...