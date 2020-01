Hugo Lloris blessé : il annonce déjà son retour pour fin janvier

Hugo Lloris se confie sur sa blessure et son retour

Les supporters s'en souviennent, Hugo Lloris s'était blessé au coude le 5 octobre 2019, lors de la rencontre qui opposait Tottenham à Brighton. Une séquence qui faisait mal rien qu'à la regarder. Depuis ce match, le joueur de l'équipe de France avait été forcé d'arrêter le foot. Mais sa blessure irait beaucoup mieux, au point que l'athlète a repris les entraînements depuis quelques jours maintenant. Le sportif a même assuré à L'Equipe : "L'idée c'est de revenir fin janvier".

Hugo Lloris devrait donc revenir dès fin janvier 2020 sur le terrain. "Mais c'est conditionné par mes sensations, par le choix du coach également" a précisé celui qui évolue comme gardien pour Tottenham Hotspur, "Je suis attendu et l'équipe n'est pas là où elle aimerait être". Quant à sa blessure, le footballeur ne s'en fait pas plus que ça et n'appréhende pas son retour sur la pelouse : "J'ai toujours gardé ce côté un peu casse-cou, un peu inconscient, depuis que je suis gamin. J'ai toujours cherché les sensations fortes. Donc ça reviendra tout seul".

Il affirme qu'il jouera bien à l'Euro 2020

Mais alors, Hugo Lloris pourra-t-il faire partie des sélectionnés de l'Euro en juin 2020 ? Le joueur des Bleus a confirmé que oui en déclarant : "S'il y avait eu une fracture peut-être que la question de ma participation se serait posée". Une bonne nouvelle pour l'une des stars préférées des enfants et pour ses nombreux supporters !

Hugo Lloris s'est même confié sur le changement d'entraîneur. Le club anglais a remplacé Mauricio Pochettino par José Mourinho. Et le coach des gardiens Toni Jimenez a également quitté le navire. "Cela a été dur" a-t-il avoué, "Ce n'est pas agréable de voir partir des gens que l'on apprécie énormément, et avec lesquels ont est lié. Après cinq ans et demi ensemble, on se comprenait les yeux fermés. Là, il faut apprendre à se connaître".