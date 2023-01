"Il aurait dû lui mettre une patate" : Hugo Lloris retrouve Emiliano Martinez et c'est tendu, les internautes s'énervent

Il faut tourner la page, mais c'est toujours aussi compliqué... Le 18 décembre 2022, la France s'est inclinée en finale de Coupe du Monde aux tirs au but contre l'Argentine. On aurait pu s'en remettre mais l'attitude des Argentins nous a donné encore plus la rage. Déjà, le gardien Emiliano Martinez a fait un geste obscène lors de la remise des trophées, une "célébration" qui était un message pour les Français. Par la suite, le gardien a humilié Kylian Mbappé lors de la parade à Buenos Aires, et a aussi critiqué Aurélien Tchouameni. Autant dire qu'il est devenu l'ennemi numéro 1 en France, même si Kylian Mbappé a répondu à ses attaques de la meilleure des façons.

Après plusieurs semaines de repos, Emiliano Martinez était de retour avec son équipe d'Aston Villa, qui ne l'a finalement pas viré comme le laissait entendre certaines rumeurs. S'il était remplaçant, le gardien a croisé la route d'un Bleu : Hugo Lloris .

Quand Hugo Lloris et Emiliano Martinez se croisent

Juste avant le lancement du match Tottenham - Aston Villa (score final 0 - 2), Hugo Lloris et Emiliano Martinez se sont croisés avant l'entrée sur le terrain. Et "Dibu" comme est surnommé le gardien argentin n'a pas hésité à aller vers le français, malgré toutes ses provocations digne d'un élève de CP. Le gardien d'Aston Villa a donc été serrer la main de notre gardien national. Ce dernier, fair play, a serré la main de son "ennemi" en retour et lui a fait un clin d'oeil. Voici les images :