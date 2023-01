"Je ne crois pas aux coïncidences" : Hugo Lloris quitte l'Equipe de France, les supporters s'interrogent sur le mystérieux timing après le chaos à la FFF

La nouvelle étape de Didier Deschamps dans sa carrière de sélectionneur de l'Equipe de France ne pouvait pas plus mal débuter. Après avoir prolongé son contrat avec les Bleus jusqu'en juin 2026, il s'apprête en effet à entamer cette saison 2023 d'une façon chaotique. Premièrement, la FFF se retrouve actuellement au centre d'une polémique explosive suite aux propos de Noël le Graët, son principal soutien, envers Zidane. Jugé irrespectueux à l'encontre du Ballon d'Or 1998, il est aujourd'hui réclamé au président de la fédération sa démission. Et dans le même temps, certains en profitent pour demander son propre départ en raison de sa proximité avec Le Graët.

Hugo Lloris annonce sa retraite avec les Bleus

Deuxièmement, c'est une annonce qui a surpris tout le monde, Hugo Lloris a profité d'une interview accordée à TF1 ce lundi 9 janvier 2023 pour annoncer sa retraite internationale. Après 145 matchs joués avec la France, le gardien Champion du Monde 2018, en place depuis 2008, a confessé qu'il se sentait prêt à passer le flambeau à Mike Maignan. "Je n'ai pas envie de connaître une fin difficile, que je n'aurais pas choisie. Je préfère sortir en étant au plus haut que d'attendre une baisse de régime, ou la compétition de trop, a-t-il notamment confessé auprès de l'Equipe. J'ai toujours dit et répété que l'équipe de France n'appartenait à personne, et on doit tous faire en sorte que cela soit le cas, moi le premier. Je pense que derrière, l'équipe est prête à continuer, il y a également un gardien qui est prêt".

Un vrai coup dur pour Didier Deschamps qui perd non seulement son capitaine, mais également un leader dans le vestiaire avec une expérience très importante (six phases finales, 2 trophées remportées et deux finales), qui manque cruellement à la génération actuelle. Autant dire qu'à quelques semaines des premiers matchs de qualification pour l'Euro 2024, le sélectionneur a de quoi craindre un départ compliqué.

Les internautes critiquent le timing de l'annonce

Néanmoins, si cette retraite internationale apparaît aujourd'hui comme une évidence pour Hugo Lloris, "J'ai vécu six phases finales comme capitaine, c'est éprouvant, et mentalement, je vois bien que je récupère moins vite qu'avant. J'ai fini épuisé [après la Coupe du Monde]", le timing de cette annonce interpelle quelques complotistes sur Twitter.

En cause ? Certains internautes n'hésitent pas à sous-entendre qu'il a choisi d'annoncer son départ des Bleus cette semaine pour ne pas avoir à assumer son précédent soutien envers Le Graët et ne pas avoir à répondre aux affaires qui pèsent au-dessus de l'octogénaire. Un scepticisme né du fait qu'Hugo Lloris s'est toujours révélé être un bon soldat, n'hésitant jamais à aller dans le sens du président de la FFF au fil de son mandat. Dernier exemple en date ? Son refus de porter un brassard arc-en-ciel au Qatar.

"Le timing de la retraite internationale d'Hugo Lloris ? Je ne crois pas aux coïncidences" peut-on ainsi lire sur Twitter, tout comme, "Personne se pose la question sur le timing de la retraite internationale de Lloris ? Après les déclas de Le Graët et les scandales y a des révélations qui vont tomber et Lloris sera dans l'histoire donc il anticipe comme Deschamps and co", ou encore "Si ça ne vous avait pas sauté aux yeux en décembre, un nouvel exemple du sens du timing très personnel de Lloris".