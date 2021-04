Hoshi : Fabien Lecoeuvre reconnaît son "dérapage"... mais dénonce une instrumentalisation

Même s'il a reconnu avoir dérapé, le chroniqueur ne s'est pas vraiment excusé et a continué de vouloir défendre ses propos. Il a alors déclaré : "Des fois dans des explications, ça peut arriver, on peut déraper. Mais on ne peut pas mettre en cause le sérieux de mon travail, les livres que j'ai écrits". Puis il a accusé les réseaux sociaux pour cette affaire : "Non mais c'est surtout qu'il y a une espèce de haine autour de ça. Parce que tout ça est instrumentalisé, vous imaginez. Les grands spécialistes aujourd'hui sur les réseaux qui instrumentalisent et qui me donnent tous les défauts de la Terre".

Hoshi a répondu : "Ça ne passera pas comme excuse"

L'artiste Hoshi, qui faisait partie des stars tendances en pyjama sur le red carpet des NRJ Music Awards 2018, a entendu la réaction de Fabien Lecoeuvre. Sur Twitter, elle lui a répondu : "Un dérapage de 10 minutes. Ça ne passera pas comme excuse". Et "je ne vais pas m'exprimer dans une radio où l'animateur a ri face aux propos horribles de Fabien Lecoeuvre sans réagir et qui de plus en est fière (parce que vous contactez tout mon entourage depuis ce matin)" a-t-elle précisé, "Il n'y a pas de débat à avoir, c'est impardonnable".

Quant à Frédéric Julien, de la web radio Arts-Mada sur laquelle Fabien Lecoeuvre a tenu des propos insultants, Hoshi lui a déclaré : "Donc vous rigolez face à quelqu'un qui dit que je suis 'effrayante et que je devrais donner mes chansons à des filles sublimes' ? Votre silence fait aussi mal que ses propos. Il n'y a aucune histoire de liberté d'expression là, il faut arrêter avec ça aussi".