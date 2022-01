Hillary (Mamans & Célèbres) et Giovanni inquiets mais optimistes pour Matteo : "Il souffre mais reste fort"

"Depuis que Matteo est à l'hôpital, Milo, ça ne va pas du tout"

Mais en plus de ces nouvelles rassurantes de Matteo, Hillary a donné des nouvelles de son premier enfant, Milo. Et la star de Mamans & Célèbres a expliqué que son fils aîné est perdu depuis que son petit frère a subi une opération et n'est pas avec lui. "Milo est tombé du lit. Depuis que Matteo est à l'hôpital, Milo, ça ne va pas du tout, il est désorienté. Donc on est obligé de dormir avec lui dans le lit et il est tombé parce qu'il bouge beaucoup. Il se retrouve avec deux cocos (cocards, ndlr), il est tout amoché. Il ne s'est pas loupé, j'ai eu très peur" a confié l'influenceuse. Il ne reste donc plus qu'à attendre que Matteo sorte de l'hôpital pour que Milo retrouve sa famille au complet et se sente mieux.