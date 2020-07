High School Musical : Ryan est gay, le réalisateur dit pourquoi ce n'est pas évoqué dans les films

Côté représentation LGBTQ+, il y a encore du travail à faire à Hollywood. Récemment, Disney a fait un pas en avant en proposant sur Disney+ le court-métrage Out mettant en avant le premier héros de Pixar ouvertement gay. Mais un personnage de High School Musical était bien considéré homosexuel par l'équipe du film, même si ce n'était pas clairement dit dans les films.

Ryan Evans est bien gay selon le réalisateur de High School Musical

Interrogé par Variety sur sa carrière, Kenny Ortega - qui a réalisé les trois films High School Musical - en a profité pour évoquer les influences queer dans ses divers projets au cinéma. L'occasion pour lui de parler du personnage de Ryan Evans, joué par Lucas Grabeel, qui a fait une apparition dans la série High School Musical, et considéré comme gay par l'équipe des films. "Nous avons décidé qu'il ferait surement son coming-out à la fac. Ce n'était pas vraiment un coming-out, plus le fait de montrer ses vraies couleurs" a confié le metteur en scène.

Pourquoi son homosexualité n'est pas évoquée dans les films

Mais surtout, le réalisateur a dévoilé pourquoi Ryan n'est pas ouvertement gay dans les films, diffusés à l'époque par Disney Channel. Kenny Ortega confie qu'il a eu peur d'inclure un personnage LGBTQ au film à l'époque. "J'étais inquiet, vu que c'était pour les familles et les enfants, j'avais peur que Disney ne soit pas prêt à dépasser cette ligne et à évoquer cela. Donc j'ai fait des choix et je pense que ceux qui ont vu les films ont compris. Ils ont vu ça, ressenti ça, ils pouvaient s'identifier. C'est ce qui est arrivé" a-t-il expliqué. Il ne s'agirait donc pas d'une décision de la chaîne mais bien du réalisateur et de son équipe.