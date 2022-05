High School Musical 4 : une suite possible ? Zac Efron est prêt à reprendre son rôle de Troy

Zac Efron n'a pas attendu High School Musical et le personnage de Troy Bolton pour débuter sa carrière - il tenait notamment l'un des rôles principaux dans la série Summerland entre 2004 et 2005, mais c'est bien la célèbre saga musicale de Disney qui lui a permis de se révéler aux yeux du monde entier au côté de Vanessa Hudgens.

Zac Efron ouvre la porte à High School Musical 4

Aussi, alors même que le comédien de 34 ans a depuis réussi à se bâtir une jolie carrière, avec quelques films mémorables à son actif (Le Secret de Charlie, Nos pires voisins, Baywatch ou encore The Greatest Showman et Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile), Zac Efron reste encore aujourd'hui très attaché à la franchise.

Peut-on alors l'imaginer reprendre son célèbre rôle lors d'un nouveau film ? Aussi incroyable que cela puisse paraître, la réponse est "oui". Interrogé cette semaine par E! News à ce sujet, "Seriez-vous intéressé par un reboot de High School Musical ?", l'acteur a clairement ouvert la porte à une telle éventualité : "Bien sûr". Il l'a ensuite précisé, "Sérieusement, avoir l'opportunité, qu'importe le format, de revenir et de travailler à nouveau avec cette équipe serait tellement incroyable. Mon coeur est toujours là-bas. J'espère que ça arrivera."

Un nouveau téléfilm pour Disney+ qui marquerait les retrouvailles des personnages ? Un véritable film destiné au cinéma ? Une simple apparition de Troy dans la série High School Musical : La Comédie musicale, la série ? Les possibilités sont multiples et nos doigts sont croisés. On y croit !