Hatik : se faire draguer par les fans ? Il déteste ça, "Tu sais pas comment réagir" (Interview)

Hatik valide la décision de Diam's de tout arrêter

A l'occasion de la sortie de Vague à l'âme, son premier véritable album, Hatik - découvert notamment dans la saison 1 de Validé, a dévoilé le clip de son titre "A la Mélanie" dédié à Diam's. Aussi, Purebreak - qui a eu la chance de rencontrer le rappeur lors d'une interview exclusive, a tenté d'en savoir plus sur son rapport avec l'ancienne artiste.

Et sans surprise, Hatik nous a confessé être admiratif de la décision de Diam's de tout quitter au moment le plus fort de sa carrière, "Diam's c'était quelqu'un qui était au top et du jour au lendemain, elle a décidé de tout arrêter, à un stade de sa carrière où elle était incroyablement avancée. Je trouve ça hyper fort, hyper fort mentalement de se dire que tu abandonnes ça pour aller vivre simplement, parce que tu sais que c'est ça que tu veux, la vie simple et paisible. J'admire son choix."

Le rappeur déteste qu'on le drague

En parlant de vie privée, on a également tenté de savoir s'il serait capable de vivre une histoire avec l'une de ses fans. Malheureusement pour elle, ça s'annonce compliqué. La raison ? Il ne supporte pas que l'on vienne le draguer. Après avoir confié être soulagé de ne plus recevoir de DM chelous, "Je n'ai plus de réseaux sociaux, donc je ne me fais plus draguer. Il doit y avoir des tonnes de drague dans le vent total. Ça doit être incroyable", le rappeur a révélé ne pas du tout apprécier les remarques dont il peut faire l'objet dans le monde réel.

Selon lui, il lui arrive fréquemment d'assister à des comportements déplacés lors de ses concerts, "Après, je préfère qu'on me drague sur les réseaux qu'en vrai. Parce que en vrai, quand t'es là à un showcase, que tu fais des séances photos avec les gens à la fin, c'est là que ça va te lancer des grandes phrases dans l'oreille, des grands trucs et tu te dis 'oooooh'. Tu sais pas comment réagir, tu regardes ton sécu, tu lui dis 'vire-la'. Au moins sur les réseaux, tu peux juste restreindre le compte".

Oui, on en connait un qui doit savourer le concept de distanciation sociale en pleine période de Covid-19.

Propos recueillis par Purebreak. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.