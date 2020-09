Hartley, coeurs à vif : Drazik, Anita, Ryan... que sont devenus les acteurs de la série ?

Sebastian Goldspink (Charlie), Rebecca Smart (Mélanie) et Deni Gordon (Ronnie) ont aussi disparu des radars après leurs rôles dans Hartley, coeurs à vif et dans la série australienne All Saints. Deni Gordon avait aussi été vue dans le film Matrix comme Ada Nicodemou. Quant à Nina Liu (Mai), à part la série Nos vies secrètes et le film Little Fish avec Cate Blanchett, elle aussi n'a joué que dans des téléfilms ou des films peu connus.

Simon Baker (Tom Summers)

En revanche, comme Callan Mulvey, Simon Baker alias Tom Summers dans Hartley, coeur à vif a su très bien rebondir. Vous avez pu le voir dans les films Le Cercle 2 (The Ring 2), Le diable s'habille en Prada ou encore Mariage à l'anglaise. Mais surtout, il s'est fait connaître grâce à son personnage de Patrick Jane dans la série Mentalist.