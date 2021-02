Harry Potter : pourquoi on n'a pas vu les funérailles de Dumbledore dans les films

Ce n'est pas un secret, si Emma Watson adorait déjà les livres Harry Potter avant d'obtenir le rôle d'Hermione, c'est bien Evanna Lynch qui a toujours été la plus grande fan de cet univers imaginé par J.K. Rowling. L'interprète de Luna dans l'adaptation cinématographique a notamment été jusqu'à créer elle-même les boucles d'oreilles de son héroïne, déçue du travail réalisé par l'équipe de la franchise.

Evanna Lynch en colère contre les producteurs

Et visiblement, cet amour pour Harry Potter a conduit la comédienne à s'énerver contre les producteurs à l'occasion du film Les reliques de la mort. Si celui-ci a pourtant été coupé en deux parties afin de mettre en scène le plus de choses possibles vis-à-vis des livres, Evanna Lynch n'a pas apprécié que les funérailles de Dumbledore n'aient jamais été filmées.

Lors de son récent podcast Normal Not Normal, l'actrice a en effet profité de la présence de James et Oliver Phelps (aka Fred et George Weasley) pour déclarer, "Vous voulez toujours honorer les personnages que tant de personnes ont aimés et qui ont fait partie de cette longue aventure. C'est pour ça que j'ai vraiment été en colère quand ils n'ont pas mis en scène les funérailles de Dumbledore malgré tout ce qu'il avait pu faire, tout ce qu'il signifiait pour Harry, tout ce qu'il avait donné."

Ce choix créatif avait tellement choqué Evanna Lynch à l'époque, qu'elle avait obligé malgré-elle les créateurs à utiliser une méthode peu commune pour faire passer l'émotion à l'écran, "Quand il est mort, on a tous levé nos baguettes en l'air et ils ont dû m'ajouter de fausses larmes du côté des effets spéciaux parce que la scène n'était pas assez triste."

L'absence des funérailles de Dumbledore expliquée

Mais alors ? Pourquoi cette cultissime séquence n'a-t-elle jamais été filmée ? Pour une raison aussi triste qu'évidente. Après avoir révélé qu'elle s'était battue jusqu'au bout, "Je suis allée dans le bureau du producteur David Heyman, en tant que fan, pas en tant qu'actrice. Je me disais 'Il faut que je parle au nom de la communauté'. Je lui ai dit, 'Dumbledore mérite d'avoir des funérailles. Dans les livres, il y a des sirènes, des centaures. La communauté entière du monde magique est unie et lui rend hommage", elle a confessé, "Il m'a dit, 'C'est beaucoup trop cher.'"

Une véritable déception pour l'interprète de Luna, qui avait pourtant sorti tous les arguments possibles afin de convaincre l'équipe de changer d'avis, "J'ai carrément dit, 'Prenez l'argent sur une partie de mon salaire, car à mon avis, ça le mérite'. Mais il m'a répondu, 'Evanna, ça ne suffirait pas à couvrir les coûts'."

Quand on sait que Les Reliques de la Mort 1 a rapporté plus de 960 millions de dollars au box-office, et que Les Reliques de la Mort 2 a rapporté 1,3 milliard de dollars au box-office, il y a effectivement de quoi être dégoûté.