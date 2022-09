Harry Potter : 11 ans après le dernier film, ces retrouvailles qui ont ému les fans

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Plus de 10 ans après la sortie du dernier film, les acteurs de Harry Potter ne se voient plus régulièrement mais ils ne manquent pas une occasion d'organiser de petites retrouvailles. La preuve avec une nouvelle image publiée sur Instagram : une photo de Tom Felton et Jason Isaac alias Drago et Lucius Malefoy.