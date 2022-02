Haikyu!! saison 5 : la suite de l'anime enfin confirmée ?

Une saison 5 pour Haikyu!!

Haikyu!! vous manque ? On vous comprend. Tandis que le manga de Haruichi Furudate (édité en France par Kazé) a pris fin en juillet 2020, la diffusion du dernier épisode de la saison 4 de l'anime remonte déjà au 18 décembre 2020. Et depuis ? Aucune nouvelle.

Faut-il comprendre que la série n'aura pas de suite ? Ou à l'inverse, que le studio Production I.G travaille secrètement sur une saison 5 ? Pour l'heure, le mystère reste entier mais la réponse ne devrait pas tarder à nous être dévoilée.

Deux grosses annonces à venir, des projets en 2022

Alors que le manga fêtera ses 10 ans le 20 février prochain, c'est à cette date que seront officialisés de nombreux événements à venir afin de célébrer cet anniversaire. Au programme ? Selon les premiers détails, un nouveau one-shot sera publié dans le Weekly Shonen Jump cette année, une exposition sera organisée cet hiver au Japon, un drama audio écrit par Furudate sera diffusé sur le web, tandis que les éditions numériques en couleur des différents tomes seront dévoilées mensuellement dès le 4 avril.

C'est tout ? Absolument pas. Toujours selon le Weekly Shonen Jump, deux autres surprises sont également à espérer la semaine prochaine. Et selon les rumeurs du moment, il pourrait tout simplement s'agir de l'officialisation d'un renouvellement de l'anime pour deux saisons (ou deux parties) qui permettraient notamment d'adapter les 110 chapitres restants, mais aussi de la production d'un film.

Des informations à prendre avec des pincettes pour le moment, mais qui seraient peu étonnantes. Tandis que l'anime a toujours été un succès au Japon, des rumeurs laissaient entendre en septembre 2021 que certains enregistrements pour la saison 5 (musiques, doublages) avaient déjà débuté depuis plusieurs mois. Et du côté du film, l'idée n'aurait rien d'improbable là non plus quand on voit à quel point les longs-métrages adaptés des animes cartonnent depuis quelques années et rapportent beaucoup d'argent (Dragon Ball Super : Broly, Demon Slayer : Le train de l'infini, My Hero Academia : World Heroes Mission...) A suivre donc.