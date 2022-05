Grey's Anatomy saison 18 : Jo en couple après Alex, Camilla Luddington valide !

Camilla Luddington approuve

Todd a débarqué dans Grey's Anatomy dans l'épisode 13 de la saison 18 et est le frère d'une patiente de Jo. Et ce nouveau couple est déjà validé par Camilla Luddington. "Jo a pris le temps de guérir et d'avancer (suite à sa rupture avec Alex, ndlr)" a confié l'actrice à People lors de la fête organisée pour le 400ème épisode de la série (qui sera le final de la saison 18 avec deux revenants au programme). "Je suis prête pour cette nouvelle histoire d'amour" a aussi déclaré l'actrice qui avoue "adorer travailler" avec Skylar Astin.