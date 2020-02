Grey's Anatomy saison 16 : Alex Karev n'est pas (encore) mort, la preuve dans l'épisode 12

Un docteur arrive, un autre s'en va ! Dans le final de mi-saison diffusé en novembre dernier, la saison 16 de Grey's Anatomy a accueilli Richard Flood dans le rôle de Cormac Hayes, le remplaçant d'Alex au Grey Sloane Memorial. Le 10 janvier, Justin Chambers faisait une annonce choc : il quitte la série dans laquelle il jouait depuis le premier épisode. Encore plus surprenant, la dernière scène de son personnage a déjà été diffusée en novembre. Le premier épisode de 2020 n'expliquait pas plus en détails les raisons de l'absence d'Alex, parti s'occuper de sa mère dans l'Iowa.

Une nouvelle allusion à Alex dans l'épisode 12

Après plusieurs épisodes sans nouvelles d'Alex, la saison 16 de Grey's Anatomy a évoqué très rapidement le boss de Pac North dans l'épisode 12, centré sur la rupture entre Richard (James Pickens Jr) et Catherine (Debbie Allen). Alors que ce dernier échangeait beaucoup de messages, sa femme pensait qu'il parlait à sa soi-disant maîtresse. Mais non, c'est avec Alex que le Dr Weber correspondait. La raison ? Il évoquait avec son boss la possibilité de proposer à Maggie (Kelly McCreary) de venir travailler pour lui. Chose que la chirurgienne acceptait. Va-t-il rester des médecins au Grey Sloane ??

Alex de retour... dans un spin-off ?

Cette nouvelle info est-elle en train de donner encore plus de poids à une théorie des fans ? Suite à l'annonce du départ de Justin Chambers, certains internautes ont émis l'idée que l'acteur avait quitté la série médicale... pour lancer un spin-off centré sur Pac North. Une idée intrigante, d'autant plus que, outre Richard et Alex, Owen (Kevin McKidd) et Maggie y travaillent désormais. Seule ombre au tableau : la showrunner Krista Vernoff avait démenti la préparation de cette potentielle série dérivée. On ne sait toujours pas comment le départ d'Alex va être expliqué dans la suite de la série.