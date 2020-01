Grey's Anatomy saison 16 : après Station 19, bientôt un nouveau spin-off ? La showrunner répond

Devenue la série médicale la plus longue de l'Histoire de la télévision américaine, Grey's Anatomy n'a pas dit son dernier mot ! Le show porté par Ellen Pompeo est assuré de revenir pour une saison 17 et a récemment eu droit à un nouveau spin-off centré sur les pompiers de Seattle. Depuis le début de la saison 16, l'action est divisée entre le Grey Sloane et Pac North, un hôpital concurrent. Une façon de lancer une nouvelle série dérivée ?

Alex et Richard bientôt stars de leur propre série ?

C'est en tout cas ce que pensent ou plutôt ce que redoutent certains internautes. Depuis le lancement de la saison 16 de Grey's Anatomy, Alex (Justin Chambers) et Richard (James Pickens Jr) se sont éloignés de l'hôpital Grey Sloane après avoir été virés par Bailey (Chandra Wilson). Le mari de Jo dirige actuellement Pac North, un autre hôpital de Seattle où il a recruté Richard mais aussi Owen (Kevin McKidd). Les producteurs de Grey's Anatomy veulent-ils créer ainsi une potentielle nouvelle série, ce qui pourrait signifier les départs de Justin Chambers et James Pickens Jr de la série médicale ?

Ce qu'en pense la showrunner

Rassurez-vous, ce n'est pas à l'ordre du jour ! Interrogée à ce sujet par TVLine, Krista Vernoff, la boss de Grey's Anatomy et Station 19, a assuré qu'il n'y aura pas de spin-off centré sur Pac North. Elle confie aussi que cette intrigue était essentielle suite au geste de Bailey à la fin de la saison 15. "En tant que showrunner, on ne peut pas virer quatre personnes puis dire, 'Ça y est, ils sont de retour au travail !'. Nous avons dû trouver une chose qui aurait pu se passer et Pac North est né" explique Krista Vernoff. Ne vous attendez d'ailleurs pas à voir disparaître l'hôpital tout de suite : l'équipe médicale sera toujours divisée dans la suite de la saison 16.

La saison 16 de Grey's Anatomy revient le 23 janvier prochain aux USA sur ABC et en US+24 sur MyTF1VOD.