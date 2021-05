Grey's Anatomy : la saison 18 ne sera (peut-être) pas la dernière

Le destin de nos séries préférées de la télévision américaine se joue en ce moment. Mais certaines ont déjà pris le devant et renouvelé leurs programmes comme Riverdale qui aura bien une saison 6, The Resident qui est renouvelée pour une saison 5 ou encore Good Doctor qui aura elle aussi une saison 5. Alors que les boss semaient le doute sur son futur, Grey's Anatomy aura bien une saison 18, officialisée la semaine dernière par ABC. Mais cette 18e saison n'est pas considérée comme la dernière. Eh oui, les médecins pourraient bien rempiler pour une saison 19 !

Le boss de ABC veut plus de saisons pour Grey's Anatomy

Déjà devenue la série médicale la plus longue de l'histoire de la télévision américaine depuis 2019, Grey's Anatomy pourrait encore continuer plusieurs années selon Craig Erwich, le Président de ABC Entertainment. Ce dernier a confirmé à Deadline que la saison 18 qui sera diffusée en 2021/2022 n'est pas considérée comme la dernière de la série médicale à succès. "Nous garderons Grey's Anatomy aussi longtemps que possible" a-t-il confié, laissant entendre que la porte est déjà grande ouverte pour une possible saison 19.

Et pour cause, la chaîne ABC est très satisfaite des audiences du show porté par Ellen Pompeo. "Grey's Anatomy continue d'être une force destructrice dans les audiences. Les fans ont adoré cette saison. Grey's Anatomy a fait un travail incroyable pour raconter des histoires sur tous les héros en première ligne qui se battent contre la Covid" a précisé Craig Erwich.

Le destin de la série est donc désormais entre les mains des producteurs. Krista Vernoff, actuelle showrunner de Grey's Anatomy, a plusieurs fois répété que la série continuera tant qu'Ellen Pompeo décidera de continuer à jouer Meredith Grey. L'actrice qui touche un beau salaire pour la série va-t-elle se lasser ou bien sera-t-elle encore présente à l'écran durant de nombreuses années ?