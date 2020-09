Gregory Lemarchal : sa victoire à la Star Academy décidée dès le départ ? Une ancienne prof balance

13 ans après sa mort, Grégory Lemarchal fait toujours autant parler de lui. D'abord par les hommages réguliers de ses proches dont Karine Ferry et Nikos Aliagas, par l'association Grégory Lemarchal lancée par ses parents Laurence et Pierre après sa mort, ou encore récemment par le biopic "Pourquoi je vis" diffusé sur TF1, plus ou moins critiqué. S'il retrace son combat contre la maladie, la mucoviscidose, il revient aussi sur sa victoire de la Star Academy en 2004. Un moment magique... mais orchestré par la production ?

La victoire de Grégory Lemarchal prévue depuis le début ?

C'est en tout cas ce qu'insinue Isabelle Charles, une ancienne professeur de chant ayant participé à l'émission en 2004. Dans une interview accordée à La Montagne, elle affirme que toute la saison était scénarisée autour du jeune chanteur atteint de la mucoviscidose : "C'était assez évident. En faisant son casting de départ, la production pouvait tout à fait choisir quel serait son quatuor final. Vous engagez Grégory et ensuite ceux qui vont aller en face de lui. Au lieu de recruter une Céline Dion anonyme, cela existe, ils ont pris une Lucie ou un Mathieu qui avaient du talent mais pas autant que Grégory".

Une ancienne professeur de la Star Academy balance

Elle raconte notamment une anecdote troublante : "Quand, un mois avant la fin, nous avons voulu nominer Lucie parce qu'elle n'avait pas fait une bonne évaluation, la prod s'y est opposée. Ils la voulaient face à Grégory à la fin et c'est ce qui s'est produit. Cela dit c'est la seule fois qu'ils sont intervenus ainsi". Si, selon elle, la production a tout fait qu'il gagne, elle reconnaît qu'il avait incontestablement "un don" : "Je pense que la maladie transcendait ses prestations. Du style : "chante comme si c'était la dernière fois". C'est comme ça que j'explique sa force impressionnante, sa façon d'avoir toujours la niaque et de tout faire au maximum. Sur les primes, il nous donnait systématiquement de grands et beaux moments". Elle ajoute : "C'est en ça que son histoire est belle et importante pour les malades. Il était épuisé mais s'était donné les moyens de vivre ce truc démesuré. De réussir son passage sur terre".